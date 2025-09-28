Mersin Silifke'de Zeytin Kazası: Sürücü Melahat Y Tutuklandı

Mersin Silifke'de zeytin hasadında ölümcül kaza: Sürücü tutuklandı
Silifke-Erdemli kara yolunda kontrolden çıkan araç bahçede çalışan işçilere çarptı
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen kazada, bahçede zeytin toplayan işçilere çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı. Olay, Silifke-Erdemli kara yolu Kabasakallı mevkisi'nde yaşandı.
Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; müdahalelere rağmen Selim Avdil hayatını kaybetti.
Olayda aracın sürücüsü Melahat Y jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Melahat Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kazaya karışan aracın plakası 33 KMB 60 olarak kaydedildi. Olayın, araç sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye girmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.
Gözaltı sürecini yürüten jandarma ekipleri ve adli makamların soruşturması devam ediyor.