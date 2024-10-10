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Mersin Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Silifke'de çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:36
Mersin Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Tosmurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını meydana geldi. Bu durum, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

Hızlı Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Yangın ihbarının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile birlikte arazözler hemen olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin etkili çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Mersin Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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