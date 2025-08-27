Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Olayın ayrıntıları

12 Ağustos tarihinde Berdan Baraj Gölü'ne kardeşi Serdar Ş. (8) ile giren Mevlüt Can Ş. (10), bir süre sonra suda çırpınma yaşamaya başladı. Bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından sudan çıkarılan kardeşlere ilk müdahale yapıldı.

İki kardeş, Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşlerden Serdar Ş., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mevlüt Can Ş. ise ileri tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Mevlüt Can Ş., 16 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.