Mersin Tarsus'ta Otobüste Yangın: 34 Yolcu Tahliye Edildi
Olayın Seyri
Mersin'in Tarsus ilçesinde, İstanbul'dan Şırnak'a giden şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Araç, Ç.K. idaresindeyken alev aldı; sürücü aracı güvenlik şeridine çekti ve 34 yolcuyu tahliye etti.
Müdahale ve Sonuç
Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından, bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; olayda kullanılan otobüs kullanılamaz hale geldi.