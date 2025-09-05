DOLAR
Mersin Tarsus'ta Otobüste Yangın: 34 Yolcu Tahliye Edildi

Mersin Tarsus'ta İstanbul-Şırnak seferindeki otobüsün motor bölümünde yangın çıktı; sürücü 34 yolcuyu tahliye etti, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:47
Olayın Seyri

Mersin'in Tarsus ilçesinde, İstanbul'dan Şırnak'a giden şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Araç, Ç.K. idaresindeyken alev aldı; sürücü aracı güvenlik şeridine çekti ve 34 yolcuyu tahliye etti.

Müdahale ve Sonuç

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından, bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; olayda kullanılan otobüs kullanılamaz hale geldi.

