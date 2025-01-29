Mersin Tarsus'ta Pamuk Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Mersin Tarsus'ta Pamuk Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, H.B. idaresindeki pamuk yüklü bir tırda yangın meydana geldi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Batı Gişeleri yakınlarında yaşandı.

Yangını fark eden tır sürücüsü, aracı güvenlik şeridine çekerek derhal itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda tırda önemli ölçüde hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.