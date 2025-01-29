DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

Mersin Tarsus'ta Pamuk Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:36
Mersin Tarsus'ta Pamuk Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Mersin Tarsus'ta Pamuk Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, H.B. idaresindeki pamuk yüklü bir tırda yangın meydana geldi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Batı Gişeleri yakınlarında yaşandı.

Yangını fark eden tır sürücüsü, aracı güvenlik şeridine çekerek derhal itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda tırda önemli ölçüde hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı