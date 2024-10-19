Mersin Tarsus'ta Park Halindeki Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu

Mersin'de Park Halinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda, park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olay, rahatsız edici bir manzara ortaya çıkardı.

Olayın Gelişimi

Park halindeki otomobilin içerisindeki kişiyi gören çevre sakinleri, durumu derhal yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden Kişi

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında yaptığı incelemede, otomobilde bulunan kişinin 43 yaşındaki İ.E. olduğunu ve yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

Olayın Ardından Atılan Adımlar

Ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi almak amacıyla ceset, otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.