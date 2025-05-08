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Mersin Tarsus'ta Parkta Kişi Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Aznakay Parkı'nda bir kişi ölü bulundu. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 00:53
Mersin Tarsus'ta Parkta Kişi Ölü Bulundu

Mersin Tarsus'ta Parkta Kişi Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Aznakay Parkı'nda yapılan bir ihbarla bir kişi ölü olarak bulundu. Anıt Mahallesi'nde yere hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin Aslan Kaya (63) olduğunu tespit etti.

Otopsi Süreci Başlatıldı

Aslan Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

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