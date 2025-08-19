Mersin Tarsus'ta Sulama Kanalında Ceset: Rasim Özer (28)

Mersin Tarsus'ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Bağlar Mahallesi'ndeki ihbar sonrası ekipler seferber oldu

Bağlar Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan cesedin kimlik tespiti yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede cesedin Rasim Özer (28)'e ait olduğu belirlendi.

Özer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.