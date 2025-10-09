Mersin/Tarsus'ta TAG Otoyolu'nda Kaza: Beton Bariyere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü

Mersin/Tarsus'ta otoyol gişelerinde ölümle sonuçlanan kaza

Kaza ve müdahale ayrıntıları

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan bir otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada, Mehmet Rayhan (73) idaresindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mehmet Rayhan (73) ile yanında bulunan Hürü Rayhan (72)'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri gişeler çevresinde güvenlik önlemi alırken, otoyolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

