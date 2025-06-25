Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi, eğitimlerini tamamlayan 67 öğrenci için anlamlı bir mezuniyet töreni düzenledi. Tören, Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında, mezun öğrencilerin anılarını paylaştığı bir video gösterimi yapıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, iletişimin önemine vurgu yaptı. Yağcı, “Bu çağda doğru bilgiye ulaşmanın önemi büyüktür. Yeni mezunlara büyük sorumluluk düşüyor.” diyerek başarılı mezunların üniversitelerine katkı sağladığını belirtti.

Başarılar Ödüllendirildi

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner de öğrencileri mezun etmenin onurunu yaşadıklarını ifade ederek, “Duruşunuz, bilginiz ve değerlerinizle hem mesleğinizi hem de toplumu dönüştürecek potansiyele sahipsiniz.” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Törende, fakültede dönem birincisi olarak 56 yaşındaki Musavver Alageyik ile ikinci olan 46 yaşındaki Ceyhan Amat Atınç’a plaketleri verildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve akademisyenler, Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinden mezun olan öğrencilere temsili diplomalarını takdim etti.

Etkinlik, mezunların kep fırlatmasıyla sona erdi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan 67 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki törende İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, konuşma yaptı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan 67 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki törende İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, konuşma yaptı.