Mersin Valiliği: Amedspor formasıyla şiddet iddiası yalanlandı

Mersin Valiliği, Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor maçında Amed Sportif Faaliyetler formalı seyirciye şiddet iddiasını asılsız ilan etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 02:01
Valilikten yapılan açıklama sosyal medyadaki paylaşımları çürüttü

Mersin Valiliği, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.

Açıklamada, dün 19.00'da Mersin Stadyumu'nda gerçekleşen müsabakada ‘‘Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen bir seyircinin şiddete uğradığı’’ yönündeki paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Valiliğin bildirdiğine göre, maç sırasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü formalı seyirci H.K. ile seyirci A.Ç. arasında kısa süreli bir sözlü münakaşa yaşandı. Açıklamada, her iki vatandaşın da zarar görmediği ve şikayetçi olmadıkları vurgulandı.

Valilik, konuyla ilgili kamuoyunu yanıltan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

