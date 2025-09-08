Mersin Valiliği: Amedspor formasıyla şiddet iddiası yalanlandı

Valilikten yapılan açıklama sosyal medyadaki paylaşımları çürüttü

Mersin Valiliği, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.

Açıklamada, dün 19.00'da Mersin Stadyumu'nda gerçekleşen müsabakada ‘‘Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen bir seyircinin şiddete uğradığı’’ yönündeki paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Valiliğin bildirdiğine göre, maç sırasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü formalı seyirci H.K. ile seyirci A.Ç. arasında kısa süreli bir sözlü münakaşa yaşandı. Açıklamada, her iki vatandaşın da zarar görmediği ve şikayetçi olmadıkları vurgulandı.

Valilik, konuyla ilgili kamuoyunu yanıltan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.