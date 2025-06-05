DOLAR
39,34 -0,39%
EURO
44,93 0,18%
ALTIN
4.295,21 -1,12%
BITCOIN
4.123.051,5 -0,18%

Mersin Valisi Toros, Kurban Bayramı'nda Sürücüleri Karşıladı

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücüleri karşıladı ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 10:45
Mersin Valisi Toros, Kurban Bayramı'nda Sürücüleri Karşıladı

Mersin Valisi Toros'tan Bayram Ziyareti

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı dolayısıyla kente gelen sürücüleri kontrol noktasında karşıladı. Ziyaretinde çocuklara hediyeler dağıttı.

Kontrol Noktasındaki Bayramlaşma

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Çeşmeli Mahallesi'ndeki kontrol noktasına giden Toros, burada polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı. Ayrıca kente gelen sürücülerle sohbet eden Toros, trafik güvenliğinin önemini vurguladı.

Trafik Güvenliği ve Denetimler

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Toros, araç içindeki çocuklara çeşitli hediyeler verirken, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada kontrol noktalarında sıkı denetimlerin sürdüğünü belirtti. Toros, "Bayramın huzur ve güvenle geçmesi için ilgili birimlerin denetimleri arttırılmıştır." şeklinde konuştu.

Güvenlik İçin Alınan Önlemler

Günlük olarak 591 ekip, 745 araç ve 3 bin 858 personel ile bayram süresince görev yapacaklarını aktaran Toros, trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti. "Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için yola çıkan sürücülerimize trafik kurallarına harfiyen uymalarını hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Yoğun Turizm Dönemi

Turizm sezonu dolayısıyla Mersin'de yoğunluk beklediklerini vurgulayan Toros, yaz dönemi süresince ilgili birimlerin koordineli çalışacağını sözlerine ekledi.

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı için kente gelen sürücüleri kontrol noktasında...

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı için kente gelen sürücüleri kontrol noktasında karşıladı, çocuklara hediye verdi. Polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Toros, kente gelen sürücülerle sohbet etti, trafik güvenliğinin önemini anlattı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı için kente gelen sürücüleri kontrol noktasında...

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı için kente gelen sürücüleri kontrol noktasında karşıladı, çocuklara hediye verdi. Polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Toros, kente gelen sürücülerle sohbet etti, trafik güvenliğinin önemini anlattı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
Cansuyu Derneği, Arakan Mültecilerine Kurban Bayramı Hazırlığı Yapıyor
3
Afyonkarahisar Valiliği İddiaları Yalanladı: 'Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde Dinamit Kullanılmadı'
4
Şehit Aileleri, Kurban Bayramı Arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı Ziyaret Etti
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor
7
TDV, Malavi'de Kurban Eti Dağıtımına Başladı

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı