Mersin Valisi Toros, Kurban Bayramı'nda Sürücüleri Karşıladı

Mersin Valisi Toros'tan Bayram Ziyareti

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı dolayısıyla kente gelen sürücüleri kontrol noktasında karşıladı. Ziyaretinde çocuklara hediyeler dağıttı.

Kontrol Noktasındaki Bayramlaşma

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Çeşmeli Mahallesi'ndeki kontrol noktasına giden Toros, burada polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı. Ayrıca kente gelen sürücülerle sohbet eden Toros, trafik güvenliğinin önemini vurguladı.

Trafik Güvenliği ve Denetimler

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Toros, araç içindeki çocuklara çeşitli hediyeler verirken, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada kontrol noktalarında sıkı denetimlerin sürdüğünü belirtti. Toros, "Bayramın huzur ve güvenle geçmesi için ilgili birimlerin denetimleri arttırılmıştır." şeklinde konuştu.

Güvenlik İçin Alınan Önlemler

Günlük olarak 591 ekip, 745 araç ve 3 bin 858 personel ile bayram süresince görev yapacaklarını aktaran Toros, trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti. "Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için yola çıkan sürücülerimize trafik kurallarına harfiyen uymalarını hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Yoğun Turizm Dönemi

Turizm sezonu dolayısıyla Mersin'de yoğunluk beklediklerini vurgulayan Toros, yaz dönemi süresince ilgili birimlerin koordineli çalışacağını sözlerine ekledi.

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı için kente gelen sürücüleri kontrol noktasında karşıladı, çocuklara hediye verdi. Polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Toros, kente gelen sürücülerle sohbet etti, trafik güvenliğinin önemini anlattı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı için kente gelen sürücüleri kontrol noktasında karşıladı, çocuklara hediye verdi. Polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Toros, kente gelen sürücülerle sohbet etti, trafik güvenliğinin önemini anlattı.