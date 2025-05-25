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Mersin ve Osmaniye'de 25.05.2025'te Evlenecek Çiftlere Büyük İlgi

Mersin ve Osmaniye'de '25.05.2025' tarihini tercih eden çiftler, nikah dairelerinde evliliğe adım attı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:05
Mersin ve Osmaniye'de 25.05.2025'te Evlenecek Çiftlere Büyük İlgi

Mersin ve Osmaniye'de Evlilik Heyecanı

Mersin ve Osmaniye, 25 Mayıs 2025 tarihini tercih eden çiftlere evlilik kapılarını açtı. Bu özel günde nikah dairelerinde adım atan çiftler, unutulmaz bir tarihle hayatlarının en güzel yolculuğuna başlayacak.

Mersin'de Yoğun İlgi

Mersin'de, evlilik tarihlerini akılda kalıcı kılmak isteyen çiftler, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikah dairesine akın etti. Çiftler arasında Rabia Ülküdür ve Kenan Özdemir, Meryem Salmış ve Sergen Çelik gibi isimler yer aldı. Nikahlarını kıyan Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan memur Fatih Akıllı, çiftlerin tarihi neden seçtiklerini açıkladı.

Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gün içerisinde 15 nikah kıydık. Çiftlerimiz, hem tarihi hatırlamak hem de uyum sağlamak amacıyla bu özel günü seçmişler." dedi.

Kadirli'de 10 Çift Evlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de, 10 çift, 25.05.2025 tarihinde nikah masasına oturdu. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, nikahını kıydığı çiftlere mutluluk diledi. Olcar, "Yeni evlenecek çiftlerimiz, bu güzellikteki tarihte evlenmek için önceden randevu aldılar. Bugün nikah sayısında yüzde 100 artış gözlemliyoruz." diye ekledi.

Dünyaevine girenlerden Merve Ak ve Suat Azmaz, tarihlerinin bu özel günde olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Mersin'de dünyaevine "25.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde evliliğe adım...

Mersin'de dünyaevine "25.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde evliliğe adım attı.

Mersin'de dünyaevine "25.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde evliliğe adım...

Mersin'de dünyaevine "25.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde evliliğe adım attı.

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