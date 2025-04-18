Mersinli İki Hayırsever, Gazze İçin Araçlarını Bağışladı

Mersin'de yaşayan iki hayırsever, Gazze'deki insanlara destek olabilmek amacıyla araçlarını Umutt Kervanı Derneği'ne bağışladı. Bu bağış, İsrail'in saldırıları altında yaşayan Filistinlilere yönelik insani yardım kampanyası çerçevesinde gerçekleştirildi.

Hayırseverler, hafif ticari bir araç ve bir motosikletini, Gazze'de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır gibi temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla faaliyet gösteren derneğe bağışladı.

Umut Kervanı Derneği Mersin Şube Başkanı Ömer Ramazan Soy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin yardımlarını Filistinlilere ulaştırmak için köprü görevini üstlendiklerini belirtti. Soy, "Mersinlilerin yardım kampanyasına duyarsız kalmadığını görmek bizleri sevindiriyor. İki hayırseverimiz, Gazze'ye ulaştırılmak üzere araçlarını bize teslim etti. Bu araçların en kısa sürede satışını yapıp elde edeceğimiz geliri Gazze'deki mazlumlara göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Motosikletini bağışlayan hayırsever Cihat Arslan ise, "Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini düşündük. Yapılan bu zulme sessiz kalmamak adına ailemle konuşarak motosikletimi bağışlamaya karar verdim. Bu bağışımız, belki diğer vatandaşları da teşvik eder," dedi.

Mersin'de yaşayan iki hayırsever, araçlarını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

Mersin'de yaşayan iki hayırsever, araçlarını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.