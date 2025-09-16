Merz: ABD ile Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergisi Anlaşmazlığında Doğru Yoldayız

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:45
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği ile ABD arasında çelik ve alüminyumda yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığının çözümünde doğru yolda olduklarını söyledi. Açıklama, Alman Mühendisler Derneği (VDMA) tarafından düzenlenen 15. Alman Makine Mühendisliği Zirvesi sırasında yapıldı.

Merz'in değerlendirmesi

Merz, AB ile ABD arasındaki gümrük ihtilaflarına dair değerlendirmelerinde, çelik ve alüminyum konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözümüne yönelik sürecin ilerlediğini vurgulayarak, "Ancak hala çözüme ulaşmamız gerekiyor ve bu yolda ilerliyoruz." dedi.

Ayrıca Merz, söz konusu tartışmalı gümrük anlaşmasını "düşünülebilecek tüm çözümler arasında... en az kötü olanı" olarak nitelendirdi.

ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinin zorluğuna da değinen Merz, Washington’un tutumunun "serbest küresel ticaretin tüm taraflar için refahı artırdığı" temel inancıyla çeliştiğini belirtti ve bunun AB için diğer bölgelerle serbest ticaret anlaşmalarını hızlandırmayı daha da önemli hale getirdiğini söyledi.

Hükümetin gündeminde bürokrasi ve işgücü reformu

Merz, hükümet olarak şirketlerin üzerindeki bürokratik yükleri hafifletmeyi hedeflediklerini bildirerek, "Ekim ayında, tek bir yeni yasa çıkarmayacağımız, aksine bir dizi mevcut yasa ve düzenlemeyi kaldıracağımız bir kabine toplantısı yapmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca Alman iş gücü piyasasını daha esnek hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

VDMA'nın eleştirisi

VDMA Başkanı Bertram Kawlath, Merz’den önce yaptığı konuşmada AB-ABD gümrük anlaşmasının sektöre istikrar sağlamadığını belirtti. Kawlath, Avrupa makine mühendisliği şirketlerinin ABD'de yüzde 15 yerine yüzde 50'ye varan ithalat vergileri ödemek zorunda kaldığı eleştirisini dile getirdi.

