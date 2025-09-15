Merz: Almanya'da Yahudilerin Korkusuzca Yaşaması İçin Her Şeyi Yapacağız

Merz, Münih'te sinagog açılışında Yahudilerin Almanya'da korkusuzca yaşaması için siyasi, cezai ve yasal tüm araçlarla mücadele edeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:03
Merz: Almanya'da Yahudilerin Korkusuzca Yaşaması İçin Her Şeyi Yapacağız

Merz: Almanya'da Yahudilerin Korkusuzca Yaşaması İçin Her Şeyi Yapacağız

Münih'te sinagog açılışında güçlü mesaj

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih'te bir sinagogun açılışında yaptığı konuşmada Yahudilerin ülkede güven içinde yaşayabilmesi için kararlı adımlar atacaklarını vurguladı.

“Yahudilerin tüm Almanya'da korkusuzca yaşayabilmeleri ve kutlama yapabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Merz, ülkedeki tüm sinagogların ve Yahudi okullarının bir gün polis korumasına ihtiyaç duymadan faaliyet göstermesini çok arzu ettiklerini belirtti. "Bu korumanın uzun yıllardır gerekli olduğu gerçeğine alışmamalıyız."

Başbakan, Almanya'da antisemitizmin yeniden alevlenmesinden dehşete düştüğünü ve bunun onu utandırdığını ifade etti. Ayrıca, Nazilerin Yahudilere karşı işlediği insanlık dışı suçları hatırlarken duygulanması dikkati çekti.

Merz, burada siyasi, cezai ve yasal tüm araçlarla antisemitizme karşı mücadele edeceklerini ilan etti.

