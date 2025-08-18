Merz: Bir sonraki Rusya-Ukrayna toplantısı ateşkes olmadan düşünülemez

Beyaz Saray öncesi açıklama: Müzakerelerin güvenilirliği ateşkese bağlı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray görüşmesi öncesi basına açıklama yaptı.

Merz, gelecek adımların daha karmaşık olduğunu ancak yolun açıldığını ifade ederek, "Geçen cuma günü (15 Ağustos) siz (Trump) bu yolu açtınız, ama şimdi karmaşık müzakereler için yol açıldı." dedi.

Bir sonraki toplantıdan itibaren ateşkesin sağlanmasını istediklerini vurgulayan Merz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sonraki toplantının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum. Öyleyse bunun üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım, çünkü bugün üstlendiğimiz bu çabaların güvenilirliği, ciddi müzakerelerin başlangıcından itibaren, bir sonraki adımdan itibaren en azından ateşkesin sağlanmasına bağlıdır."

Merz, toplantının nerede yapılırsa yapılsın üçlü bir toplantı olması gerektiğini de kaydetti.