Merz: Ukrayna'daki çatışma uzun sürebilir — Almanya güvenlik garantilerine odaklanıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ZDF röportajında Rusya-Ukrayna çatışmasının uzun sürebileceğini belirtti; Almanya'nın güvenlik garantileri ve Ukrayna ordusuna destek vurgulandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, güvenlik garantileri ve askeri desteğe öncelik verileceğini vurguladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, kamu yayın kuruluşu ZDF'nin geleneksel Yaz Röportajı programında yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında kısa sürede diplomatik bir atılım sağlanabileceği konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, mevcut çatışmanın uzun süre devam edebileceği uyarısında bulundu.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı sona erdirme çabalarına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son eylemlerinin Ukrayna ile müzakerelere olan ilgisizliğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Görüşmelerle ilgili umudunu tamamen yitirmediğini söyleyen Merz, tarihte savaşların genellikle "askeri yenilgi" ya da "ekonomik ve askeri tükenmişlik" yüzünden sona erdiğini ifade etti. Merz, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak şu anda her iki tarafta da bunun olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden bu savaşın uzun süre devam edebileceği gerçeğine kendimi zihinsel olarak hazırlıyorum. Mümkün olan en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz ama kesinlikle Ukrayna'nın teslim olması pahasına değil."

Batı'nın güvenlik garantileri ve Almanya'nın olası barış anlaşması kapsamında Ukrayna'ya kara birlikleri gönderip göndermeyeceği sorulduğunda Merz, asker konuşlandırmanın mevcut diplomatik müzakerelerde öncelikli konu olmadığına dikkati çekti. Merz, "Şu anda ateşkes durumunda güvenlik garantileri oluşturmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı ve önceliğin Ukrayna ordusunu destekleyerek ülkenin uzun vadeli savunma yeteneğini sağlamaya odaklandığını belirtti.

Merz, birçok hususun ancak ateşkes sağlandıktan sonra uygulanabileceğini, bunun için Rusya ile bir anlaşma gerektiğini ve bu anlaşmanın her iki taraf için de koşulları olacağını vurguladı. Almanya cephesindeki koşulun ise Ukrayna'nın bağımsızlığını, özgürlüğünü ve kendi ittifaklarını seçme özgürlüğünü kalıcı olarak koruması olduğunu söyledi.

Son olarak Merz, Almanya'nın güvenlik garantilerine ilişkin herhangi bir katkı kararının Alman parlamentosu (Bundestag) tarafından verilebileceğini kaydetti.

