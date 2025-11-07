Merzifon 5’inci Ana Jet Üssü'nde Mehmetçik Camii ibadete açıldı

Açılış ve ilk cuma namazı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 5’inci Ana Jet Üssü yerleşkesinde, 11 ayda inşası tamamlanan Mehmetçik Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Mehmetçik Camiinde kılınan ilk cuma namazına protokol üyeleri de katıldı.

Açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, 5’inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile protokol üyeleri katıldı.

Milletvekili Çilez şu ifadeleri kullandı: "Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız yerleşkesinde yapımı tamamlanan Mehmetçik Camii’nin ilk ibadet gününde askeri erkânımız, ilimiz ve ilçemiz bürokratları, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık"

