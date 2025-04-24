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MESAM'da 23 Nisan'da Çocuklar Başkanlık Seçimi Yaptı

MESAM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için temsili başkanlık seçimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:44
MESAM'da 23 Nisan'da Çocuklar Başkanlık Seçimi Yaptı

MESAM'da Çocuklara Başkanlık Seçimi

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla yapılan başkanlık seçimiyle kutladı. Bu etkinlik, çocukların yönetime katılımını ve önemini vurgulamak amacıyla gerçekleşti.

Temsili Seçim

MESAM'ın açıklamasına göre, Genel Kurul'da düzenlenen temsili başkanlık seçiminde İpek ve Ege yarıştı. Bu önemi etkinlik, çocukların sanata ve kültüre olan ilgisini arttırmayı hedefliyor.

MESAM Başkanı'nın Mesajı

Mesam Başkanı Recep Ergül, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı sadece ülkemiz çocuklarına değil dünyanın bütün çocuklarına armağan etti. O yüzden Türkiye'nin en büyük, en gözde ve bir dünya markası olan MESAM'ı da birbirinden kıymetli ve geleceğimizi teşkil eden çocuklar yönetecek" dedi.

Çocuklardan Telif Hakları Mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda MESAM Genel Kurulu'nda koltuğu devralan çocuk başkan ve kurul üyeleri, telif haklarına dair çeşitli mesajlar verdi. Bu, çocukların sanatsal haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir adım oldu.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla yapılan başkanlık seçimiyle kutladı.

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