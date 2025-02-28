Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü

Mescid-i Aksa'da ramazanın habercisi hilal görüldü, halk tekbirle karşıladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:52
Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü

Müslümanların İlk Kıblasi Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dan ramazanın müjdecisi olan hilal gözlemlendi. Akşam namazı öncesi avluda kurulan teleskoptan yapılan gözlemler sırasında, halk hilalin görülmesini tekbirlerle karşıladı.

Top Atışları ile Kutlama

Hilalin görünmesi sebebiyle, akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'da sekiz pare top atışı gerçekleştirildi. Bu gelenek, Ramazan ayının başlangıcını kutlamak amacıyla yapılıyor.

Kutlama Duyurusu

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, hoparlörden yaptığı duyuruda hilalin görüldüğünü ve Ramazan-ı Şerife girildiğini belirtti. Ayrıca, Filistin ile Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Gazze için dua edildiğini ifade etti.

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Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü

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