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Mescid-i Aksa'ya Yönelik Radikal Planlar ve Olası Sonuçları

Filistin Dışişleri Bakanlığı, radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik planlarının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:44
Mescid-i Aksa'ya Yönelik Radikal Planlar ve Olası Sonuçları

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Uyarı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik büyük bir suç planı gerçekleştirmeye çalıştığını belirterek, bunun sonuçlarının ağır olacağına dikkat çekti.

Radikal Grupların Tehditleri

Bakanlık, "Tapınak Dağı Aktivistleri Örgütü" adı verilen grupların Mescid-i Aksa'nın yok edilmesini içeren cümlelerle yayınlar yaptığına vurgu yaptı. Bu tür tahriklerin daha önce de yapıldığını ve mevcut süreçte tanık olunan tırmanışların son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

Mescid-i Aksa Üzerindeki Gerginlik

Radikal grupların, Aksa'ya İsrail bayrakları ve danslar eşliğinde baskın düzenlediği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, bu tür durumların, İsrailli bakan ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilmesiyle, Kudüs'ün kutsal mekanlarına yeni bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Açıklamada, uluslararası topluma düşen hukuki ve ahlaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği de ifade edildi. Özellikle, Mescid-i Aksa'nın hedef alınmasına karşı Filistin Yönetimi tarafından sürdürülen mücadelelerin, Ürdün ile işbirliği içinde hayata geçirildiği belirtildi.

Radikal Baskınlarda Rekor Seviye

İsrail’in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinden bu yana, radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınların sayısının 48 bin 144’e ulaştığı belirtiliyor. Bu sayı, tarihteki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

İdare ve Statüko Üzerine Tartışmalar

Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İdaresi bünyesinde korunurken, İsrail’in bu kutsal mekânda dâhil çeşitli kazı çalışmalarını sürdürdüğü dikkat çekiyor. İdare, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini savunarak toplumsal huzursuzluk oluşturacak protestolar çağrısında bulunuyor.

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