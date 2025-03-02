Mescid-i Aksa Yetkililerinden Müslümanlara Ziyaret Çağrısı

Mescid-i Aksa Yetkilileri Müslümanlara Ziyaret Çağrısı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanların ilk kıbleyi daha sık ziyarete davet etti. Filistin halkı ve dünya Müslümanlarından bu kutsal mekâna gelmeleri çağrısında bulunan Kisvani, Aksa’da ramazan için yoğun bir hazırlık yapıldığını belirtti.

Hazırlıklar ve Duaya Davet

Kisvani, “Vakıflar Dairesi, bu mübarek ayı layıkıyla icra etmek için gereken tüm hazırlıkları yaptı” diyerek, ziyaretçilere yönelik kış ve soğuk yüzünden korunmaları için paravanlar kurduklarını ifade etti. Ayrıca, ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla güvenlik ekiplerinin sayısının da artırıldığını vurguladı.

Müslümanların Aksa’ya girişi için ambulans ve sağlık ekipleriyle de koordinasyon sağlandığını belirten Kisvani, “Gelen herkese her gün iftar vermek için derneklerle irtibat kurduk.” dedi. Çevre mescit ve camilerin de açık tutulacağını ekledi.

Ramazan Ayının Ruhunu Canlandırma

Kisvani, ramazan ayı ruhunu canlandırmak amacıyla dersler ve mukabeleler düzenleyeceklerini, teravih namazlarının farklı hafızlarla hatim ile kılınacağını bildirdi. Ayrıca, ramazanın son on günü için itikaf hazırlıklarının başladığına da değindi.

Filistinlilere Özel Çağrı

Kisvani, Batı Şeria ve Gazze'deki halkın Aksa’ya gidilmesinin engellendiği göz önünde bulundurularak Kudüs ve çevresindeki Filistinlilerin sıkça gelmeleri gerektiğini belirtti.

Müftüden Mescid-i Aksa'ya Ziyaret Çağrısı

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, ramazan ayının hayır ve bereket ayı olduğunu vurgulayarak, Mescid-i Aksa’yı ziyarete devam edilmesi gerektiğini söyledi. “Mescid-i Aksa’yı savunmak her Müslümanın görevidir” diyerek, Kudüs’ün kutsallığına dikkat çekti.

İsrail'in Olası Kısıtlamaları

İsrail, Mescid-i Aksa’da ramazan süresince kısıtlamaların uygulanacağını açıklamıştı. 25 Şubat tarihli haberlerde, namaz kılacak kişi sayısının birkaç bin ile sınırlı olabileceği belirtilmişti. Cuma namazlarına katılımın 10 bin kişi ile sınırlı olacağı duyuruldu. Bu durum, ibadet etmek isteyen Müslümanlar için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.