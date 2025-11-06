MESKİ 7/24 Temizlik Mesaisiyle Taşkın Riskini Azaltıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında yürüttüğü bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla taşkın riskini en aza indirdiğini bildirdi.

Ekiplerin çalışma detayları

MESKİ, hizmet kalitesini artırmak ve olası su baskınlarını önlemek amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kurumun 2025 yılı boyunca planlı şekilde sürdürdüğü temizlik faaliyetleriyle altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmak ve çevresel olumsuzlukları en aza indirmek hedefleniyor.

Ekipler, kentteki bulvar, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu hatları ile ızgaraları düzenli olarak temizliyor; böylece yağmur sularının hızlı ve sağlıklı tahliyesi sağlanıyor.

Karşılaşılan atıklar ve çağrı

Temizlik sırasında en sık rastlanan atıklar pet ve cam şişeler, metal kutular ile sigara izmaritleri olarak belirtiliyor. Bu atıkların oluşturduğu ciddi tıkanıklıkların su baskınlarına yol açtığı vurgulandı.

Yetkililer, özellikle yoğun yağış dönemlerinde olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için vatandaşlardan atıklarını ızgaralara değil, çöp kutularına atmalarını istedi.

Sergen Sever'in açıklaması

Sergen Sever; "Yaklaşan yağışlı havalar nedeniyle, yağmur suyu ızgaralarının işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri ve yağmurlu havalarda oluşabilecek su birikintilerinin yol açabileceği olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarımıza 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmekteyiz. Yağmur suyu ızgaralarının işlevselliğinin korunması amacıyla vatandaşlarımızın atıklarını çöp kutularına atması gerektiğini hatırlatır, daha duyarlı davranmalarını rica ederiz"dedi.

