MESKİ 7/24 Temizlik Mesaisiyle Taşkın Riskini Azaltıyor

MESKİ, kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında 7/24 temizlik ve bakım yaparak taşkın riskini en aza indiriyor; vatandaşlara atık uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:33
MESKİ 7/24 Temizlik Mesaisiyle Taşkın Riskini Azaltıyor

MESKİ 7/24 Temizlik Mesaisiyle Taşkın Riskini Azaltıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında yürüttüğü bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla taşkın riskini en aza indirdiğini bildirdi.

Ekiplerin çalışma detayları

MESKİ, hizmet kalitesini artırmak ve olası su baskınlarını önlemek amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kurumun 2025 yılı boyunca planlı şekilde sürdürdüğü temizlik faaliyetleriyle altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmak ve çevresel olumsuzlukları en aza indirmek hedefleniyor.

Ekipler, kentteki bulvar, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu hatları ile ızgaraları düzenli olarak temizliyor; böylece yağmur sularının hızlı ve sağlıklı tahliyesi sağlanıyor.

Karşılaşılan atıklar ve çağrı

Temizlik sırasında en sık rastlanan atıklar pet ve cam şişeler, metal kutular ile sigara izmaritleri olarak belirtiliyor. Bu atıkların oluşturduğu ciddi tıkanıklıkların su baskınlarına yol açtığı vurgulandı.

Yetkililer, özellikle yoğun yağış dönemlerinde olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için vatandaşlardan atıklarını ızgaralara değil, çöp kutularına atmalarını istedi.

Sergen Sever'in açıklaması

Sergen Sever; "Yaklaşan yağışlı havalar nedeniyle, yağmur suyu ızgaralarının işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri ve yağmurlu havalarda oluşabilecek su birikintilerinin yol açabileceği olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarımıza 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmekteyiz. Yağmur suyu ızgaralarının işlevselliğinin korunması amacıyla vatandaşlarımızın atıklarını çöp kutularına atması gerektiğini hatırlatır, daha duyarlı davranmalarını rica ederiz"dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE YAĞMUR SUYU HATLARI VE...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE YAĞMUR SUYU HATLARI VE IZGARALARDA YÜRÜTTÜĞÜ TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARIYLA TAŞKIN RİSKİNİ EN AZA İNDİRİRKEN, YOĞUN YAĞIŞLARA KARŞI 7/24 SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE YAĞMUR SUYU HATLARI VE...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
5
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
6
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek