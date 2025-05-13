Meslek Liselilerden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Özel Ders Çalışma Üniteleri

Meslek Liselilerden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında, meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciler için özel olarak tasarlanan ders çalışma ünitelerini teslim etti.

Çalışma Üniteleri Teslim Töreni

10 ilçede eğitime devam eden başarılı öğrenciler için meslek lisesi öğrencileri tarafından üretilen masa, dolap ve kitaplıktan oluşan çalışma ünitelerinin teslimi dolayısıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde özel bir program düzenlendi. Etkinlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya geldi.

Projenin Amacı ve İçeriği

Yentür, "Öğretmenim Benimle Projesi"nin ebeveyn kaybı yaşayan, koruma altında bulunan, depremzede ya da şehit ve gazi yakını olan öğrencilere yönelik olarak sürdürüldüğünü belirtti. Projenin akademik destek ile sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri de kapsayan bütüncül bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu vurguladı.

Yentür, "Amacımız, çocuklara matematiği, fiziği, tarihi ve coğrafyayı öğretmenin yanı sıra hayatı, paylaşmayı, dayanışmayı ve hissedebilmeyi de öğretmek. Okulda çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Mutlu, derslerinde başarılı çocuklar yetiştirmek bizim için çok önemli." dedi.

El Emeği ve Göz Nuru Ürünler

Yentür, teslim edilecek olan ders çalışma ünitelerinin Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım alanı öğrencileri tarafından çalışılarak yapıldığını belirtti. "Bir motivasyon kaynağı olsun istedik. Onların yarınlarına dair önemli hediyelerle bir ışık tutalım. Bu ürünler hiçbir yerden satın alınmadı; her aşamasında öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin el emeği var." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün de projeyi desteklediğini aktaran Yentür, hediye edilen çalışma alanı sayısının artırılacağını belirtti. Programın ardından masa, dolap ve kitaplıktan oluşan ders çalışma üniteleri öğrencilere teslim edildi. Etkinlik, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseriyle sona erdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında, meslek lisesi öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciler için özel üretilen ders çalışma üniteleri teslim edildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmenim Benimle Projesi" kapsamında, meslek lisesi öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciler için özel üretilen ders çalışma üniteleri teslim edildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programa katılarak konuşma yaptı.