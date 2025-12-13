Messi Hindistan'da: Salt Lake Stadyumunda Kaos

Stadyum karıştı, organizatör gözaltına alındı

Hindistan’da dünyaca ünlü futbol efsanesi Lionel Messi ile buluşmak için yüksek meblağlar ödeyerek bilet alan taraftarlar, Salt Lake stadyumundaki etkinlikte hayal kırıklığı yaşadı.

Arjantinli yıldızın etkinlikte yalnızca 10 dakika sahada kalması ve etkinliğin planlanan 45 dakika sürmemesi üzerine seyirciler tepki gösterdi. VIP koruma ekibi, organizatörler ve ünlü isimlerin bulunduğu kalabalık nedeniyle Messi'yi göremediklerini belirten bazı taraftarlar, yabancı madde ve sökülen koltukları sahaya fırlattı; bazı izleyiciler de sahaya indi ve ortam kısa sürede savaş alanına döndü.

Etkinlik organizatörü gözaltına alındı. Batı Bengal Emniyet Müdürü Rajeev Kumar, etkinliğin baş organizatörü Satadru Dutta'nın gözaltına alındığını bildirdi. Kumar, "Bu kötü yönetimin cezasız kalmaması için harekete geçiyoruz. Kendisi, etkinlik için satılan biletlerin iade edileceğine dair yazılı olarak söz verdi" dedi.

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee yaşananlardan dolayı özür diledi ve soruşturma talimatı verdi. Banerjee, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Salt Lake stadyumunda bugün tanık olduğumuz kötü yönetimden dolayı derinden rahatsız ve şok oldum. Bu talihsiz olaydan dolayı Lionel Messi’den, tüm sporseverlerden ve hayranlarından içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin bilet fiyatları yaklaşık 3 bin 500 rupi (1 bin 649 TL, 38 dolar) seviyesinden başlıyordu; bu ücret Hindistan’daki ortalama haftalık gelirin yarısından fazlasına denk geliyor.

Messi, Hindistan turu kapsamında Kalküta'nın ardından Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi'deki etkinliklere katılacak.

