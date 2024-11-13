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Mestan Özcan, Tekirdağ'ın Kurtuluşunu Kutladı

Mestan Özcan,Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Meclis'te kutladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:21
Mestan Özcan, Tekirdağ'ın Kurtuluşunu Kutladı

Mestan Özcan'dan Tekirdağ'ın Kurtuluşuna Dair Önemli Açıklamalar

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kutladı. Özcan, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Yunan işgali yaşayan Tekirdağ'ın 13 Kasım 1922'de kalıcı olarak Türklerin toprağı haline geldiğini ifade etti.

Tekirdağ'ın Tarihi ve Kültürel Önemi

Özcan, Tekirdağ'ı "Üç Kemaller Diyarı" olarak nitelendirerek, Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal'in bu topraklardaki önemli rollerine dikkat çekti. Özcan, "Büyük Vatan Şairi Namık Kemal'in Tekirdağ'da doğması ve bağımsızlık fikirlerinin bu şehrin sokaklarında oluşması; Çanakkale Destanı'nı meydana getiren 19’uncu Tümen'in Mustafa Kemal'in önderliğinde Tekirdağ'da savaşa hazırlanması, 23 Ağustos 1928'de Atatürk'ün Harf İnkılabı vesilesiyle Tekirdağ'a gelip başöğretmen olarak ilk dersi vermesi, ve buradan sayamayacağımız birçok olay Tekirdağ'ımız ve hemşehrilerimiz için ayrı bir övünç kaynağıdır," diye konuştu.

İstiklal Mücadelesi ve Türkiye Yüzyılı

Yahya Kemal'in "Yol Düşüncesi" şiirinde Tekirdağ'ı "Fetihler ufku Tekirdağ" diye tanımladığını hatırlatan Özcan, "Ne mutlu ki geçen yüzyılımızın başında İstiklal Mücadelesi'ni 'Ya istiklal ya ölüm' sözüyle veren aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bugün istikbal mücadelesini 'Dünya beşten büyüktür' diyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde el ele birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla sürdürüyor ve emin adımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyor," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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