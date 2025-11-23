Metabolizma ve Sağlıklı Yaşam: Hormonlar ve Yaşam Tarzı Önerileri

Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, metabolizmanın sadece kilo değil; enerji üretimi, hormonlar ve yaşam tarzıyla şekillendiğini ve doğru düzenlemelerle dengelenebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:13
Metabolizma ve Sağlıklı Yaşam: Hormonlar ve Yaşam Tarzı Önerileri

Metabolizma, kilo sorunundan çok daha fazlası

Medicana Sağlık Grubu Endokrinoloji Bölümü Uzmanı Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, metabolizmanın kamuoyundaki dar tanımının ötesinde olduğunu vurguladı. Metabolizmanın; vücudun enerji üretimi, besinlerin işlenmesi, hücre yenilenmesi ve yaşamı sürdüren tüm biyokimyasal süreçlerin genel adı olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Mammadyarzada, "Metabolizma; nefes alırken, yürürken, düşünürken hatta uyurken bile aktif olarak çalışan, enzimlerin, hormonların ve hücrelerin uyumla yürüttüğü çok sayıda kimyasal reaksiyonun toplamıdır" dedi. Çoğu kişinin metabolizmayı yalnızca "kilo alıp verme hızı" olarak bildiğini, bunun ise oldukça dar bir tanım olduğunu ifade etti.

Metabolizma hızını etkileyen faktörler

Metabolizma hızı; yaş, cinsiyet, genetik yapı, beslenme düzeni, kas kütlesi ve fiziksel aktivite düzeyi gibi çok sayıda faktörden etkilenir. Metabolizma hızını doğrudan ölçen net bir test bulunmamakla birlikte, metabolizma yavaşlığından şüphelenildiğinde insülin, tiroit ve cinsiyet hormonları başta olmak üzere bazı hormonlara bakılabileceğini söyledi.

Sağlıklı metabolizma için yaşam tarzı önerileri

Medicana International İzmir Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, sağlıklı ve dengeli bir metabolizma için gerekli başlıca unsurları şöyle sıraladı: düzenli uyku, üç ana iki ara öğün şeklinde dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli su tüketimi, gerektiğinde hormon ve kan tetkikleri ile kişiye özel beslenme planı. Doğru yaşam tarzı düzenlemeleriyle metabolizmanın dengelenebileceğini vurguladı.

Hormonların rolü

Metabolizma birçok hormonun ortak çalışmasıyla kontrol edilir. Uzm. Dr. Mammadyarzada, en önemli hormonlar arasında insülin, T3 ve T4 (tiroit hormonları), leptin, ghrelin, östrojen, testosteron ve kortizol olduğunu belirtti. Bu hormonlardaki değişikliklerin metabolizma dengesini doğrudan etkileyebileceğini kaydetti.

İnsülin direncinin kilo vermeyi zorlaştırdığını ve kronik yanlış beslenme, hareketsizlik veya obezitenin insüline karşı direnç gelişimine yol açabileceğini anlattı. Bu durumda hücrelerin insüline yanıt verememesi, kanda glikoz birikimi, artan insülin üretimi ve insülinin yağ depolayıcı etkisinin güçlenmesi gibi zincirleme etkilerle kilo verme güçleşir ve metabolik sendrom riski artar.

Cinsiyet ve yaş etkileri

Uzm. Dr. Mammadyarzada, kadın ve erkek metabolizması arasında farklar olduğunu; kadınlarda östrojenin, erkeklerde testosteronun metabolizma, yağ dağılımı ve kas kütlesi üzerinde belirleyici rol oynadığını dile getirdi. Kadınlarda yağ depolanmasının daha çok kalça-uyluk bölgesinde; erkeklerde ise genellikle karın çevresinde olduğunu; menopoz ve andropoz dönemlerinde hormon seviyelerinin azalmasının metabolizmayı yavaşlatabileceğini ve özellikle karın bölgesinde yağlanma artışı ile kardiyovasküler risklerin yükselme ihtimaline dikkat çekti.

Metabolizma yavaşlamadı, yaşam tarzı değişti

Kliniğe "metabolizma yavaşladı" şikayetiyle başvuran hastalarda sıklıkla hipotiroidi, insülin direnci, demir eksikliği ve D vitamini eksikliği gibi durumların tespit edildiğini belirtti. Ancak metabolizmanın yalnızca hormonlara bağlı olmadığını; genetik yapı, uyku düzeni, stres, sık yapılan düşük kalorili diyetler, düzensiz beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği ve sosyo-kültürel alışkanlıkların da önemli rol oynadığını vurguladı.

Halsizlik, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve kabızlık gibi belirtilerin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Mammadyarzada, besinlerin enerjiye dönüştürüldüğünü; gereğinden fazla tüketildiğinde ise enerji depolarının dolup yağlanmaya yol açtığını hatırlattı. "Ana öğün-ara öğün düzeni ve her öğünde karbonhidrat, protein ve yağ dengesinin sağlanması"nın önemini vurguladı.

Uzun süreli açlığın stres hormonlarını artırarak kan şekerini yükseltebileceğini ve insülin dengesini bozabileceğini; kafeinin metabolizmayı geçici hızlandırabileceğini ancak günde 3-4 fincanı aşmamak gerektiğini söyledi. Besin takviyelerinin ise yalnızca laboratuvar testlerinde eksiklik görüldüğünde önerildiğini, gereksiz takviyelerin beklenen faydayı sağlamayacağını belirtti.

Sonuç: Metabolizma, tek boyutlu bir "kilo hızı" kavramı değil; hormonlar, genetik yapı ve yaşam tarzının etkileşimiyle şekillenen dinamik bir sistemdir. Doğru değerlendirme ve kişiye özel yaşam tarzı düzenlemeleriyle metabolik denge sağlanabilir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENDOKRİNOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. AYSEL MAMMADYARZADA

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENDOKRİNOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. AYSEL MAMMADYARZADA

İLGİLİ HABERLER

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi
2
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
3
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
4
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
5
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
6
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor
7
Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Ehliyete 2 Yıl El Konuldu, 26 bin 558 TL Ceza

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor