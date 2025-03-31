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Metal Pul Akciğerden Başarılı Operasyonla Çıkarıldı

Afyonkarahisar'da akciğerine metal pul kaçan 37 yaşındaki hastanın durumu başarılı bir operasyonla düzeldi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:59
Metal Pul Akciğerden Başarılı Operasyonla Çıkarıldı

Afyonkarahisar'da Metal Pul Krizi

Afyonkarahisar'da 37 yaşındaki B.Ö., iki dudağında tuttuğu 12 milimetrelik metal pulu yuttuktan sonra hastaneye başvurdu. Kuru öksürük şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi Acil Servisine gelen hastanın tomografisinde sağ akciğerinin bronşunda yabancı cisim belirlendi.

Başarılı Operasyon ve Hekim Açıklamaları

Yapılan operasyonda, akciğerindeki metal pul başarıyla çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Dumanlı, tanı konulduktan sonra hemen müdahale ettiklerini belirtti. Dumanlı, "Nefes borusunun içine girmiş bir metalik cisim, kanamaya, delinmeye ve akciğerin sönmesine sebep olabilecek pozisyon oluşturabilir. Ancak hastamızın akciğerinde ve nefes borusunda herhangi bir yırtılma, kanama veya sönme gibi olumsuzlukla karşılaşmadık. Gayet güzel ve başarılı bir müdahalemiz oldu," şeklinde konuştu.

Yabancı Cisim Yutmanın Tehlikeleri

Dumanlı, yabancı cisim yutmalarının özellikle çocuklarda hayati tehlike taşıdığını vurgulayarak, "Çocuklarda nefes borusu küçük olduğu için bu durum daha da tehlikeli hale gelebilir. Yetişkinlerde de ölümcül olma ihtimali mevcut. İki nefes borusunu da tıkayacak şekilde bir cisim akciğere kaçırıldığı takdirde hastaların kurtulma ihtimali zorlaşıyor," dedi.

Uzmanlar, bu tür durumların önlenmesi için insanların iki dudakları arasında bir şey varken konuşmamalarını ve derin nefes almamalarını öneriyor. Ayrıca, mümkünse iki dudak arasında herhangi bir şey bulundurmalarının önerilmediği vurgulandı.

Afyonkarahisar'da bir kişinin iki dudağının arasında tuttuğu sırada yutunca akciğerine kaçan 12...

Afyonkarahisar'da bir kişinin iki dudağının arasında tuttuğu sırada yutunca akciğerine kaçan 12 milimetrelik metal pul operasyonda başarıyla alındı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Dumanlı (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Afyonkarahisar'da bir kişinin iki dudağının arasında tuttuğu sırada yutunca akciğerine kaçan 12...

Afyonkarahisar'da bir kişinin iki dudağının arasında tuttuğu sırada yutunca akciğerine kaçan 12 milimetrelik metal pul operasyonda başarıyla alındı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Dumanlı (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

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