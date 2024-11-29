Metehan Baltacı: 'Galatasaray İçin En İyisini Vermek Zorundayız'

Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan Açıklamalar

Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Üzgünüz Ama Devam Edeceğiz

Baltacı, maçta 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "3 puan alamadığımız için üzgünüz ancak ilk yarıya kıyasla ikinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Net fırsatlarımız vardı. Üzgünüz ama yolun sonuna kadar devam edeceğiz. Hedefimiz olan finale kadar emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Savunma ve Takım Performansı

Savunma organizasyonu ile ilgili gelen soruya ise, Metehan Baltacı şu yanıtı verdi: "Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ufak tefek hatalar futbolun içinde olan şeyler. Hocamız bir sistem oturttu. Takımda çok önemli ve kaliteli oyuncular var. Maç maç değişiyor, rakibe göre farklı şeyler deniyoruz. Bazen dinlenme süremiz az oluyor ama sonuçlara baktığımızda hem ligde hem Avrupa'da istediğimiz noktadayız."

Forma Şansı ve Hedefler

Forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu vurgulayan Baltacı, "Daha çok oynamak istiyorum. Hocam ikinci yarıda bana güvendi. Ben de elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştım. Takımda herkes bu formayı giydiği anda en iyisini vermek istiyor ve vermeli. Çünkü burası Galatasaray Kulübü, burada kimse vazgeçilmez değil." açıklamalarında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.