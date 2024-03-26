Bist 100
8.899,55 1%
DOLAR
32,2 0,29%
EURO
35,01 0,35%
ALTIN
2.262,57 1,34%

Meteoroloji 14 il için uyarı verdi: Yağışlara ve toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için sarı kodlu uyarı verildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur için yapılan uyarının yanı sıra, toz taşınımı ile ilgili uyarılarda da bulunuldu.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:47
Meteoroloji 14 il için uyarı verdi: Yağışlara ve toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son verilere göre 14 il için sarı kodla uyarı duyurusu yaptı. Yapılan bu uyarılar, yoğun kar yağışına, sağanağa, toz taşınımına ve çığ tehlikesine işaret ediyor.

Ülkenin batısı için sıcaklıkların 2-4 derece artması, iç ve doğu bölgelerinde ise 3-5 derece azalması bekleniyor. Bununla birlikte yetkililer, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde sel, su baskınları, yıldırım, dolu, fırtına yaşanabilir. Hava şartlarından dolayı yaşanabilecek olumsuz durumlar için vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Toz taşınımı ve çığ tehlikesi

Ülkemizde etkili olmaya başlayan toz taşınımı, kendini göstermeye devam ediyor. Yetkililer, Marmara ve Ege Bölgesi’nde toz taşınımının etkili olabileceğini duyurdu. Bu konuda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölümleri için de çığ tehlikesi konusunda uyarı yapıldı.

Sarı Kod ile uyarılan 14 il

MGM tarafından sarı kod uyarısı almış olan 14 il ise şu şekilde: Diyarbakır, Van, Hatay, Adana, Mardin, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Siirt, Şırnak, Osmaniye.

İLGİLİ HABERLER

3 milyon kişiye ek promosyon ödemesi müjdesi: Bunu yapana 8 gün sonra 5.000 TL ödenecek

3 milyon kişiye ek promosyon ödemesi müjdesi: Bunu yapana 8 gün sonra 5.000 TL ödenecek

A101 yine yaptı yapacağını! Bu ürünlerin tamamını 12 TL'ye raflara dizdi!

A101 yine yaptı yapacağını! Bu ürünlerin tamamını 12 TL'ye raflara dizdi!

İslam Memiş'ten altın fiyatlarında pik uyarısı! O tarihi bekleyen altın zengini olacak

İslam Memiş'ten altın fiyatlarında pik uyarısı! O tarihi bekleyen altın zengini olacak

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
3
Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı, anjiyo olacak
4
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
5
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi
6
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar
7
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Ziraat Bankası IBAN'ı olan dikkat! 2500 TL bayram harçlığı yattı hemen kontrol edin

Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak

3 emekli maaşı ödeyene 1 milyon TL kredi veriliyor! İbre tersine döndü

Türk kahvesini fokur foku köpürten teknik! Köpüksüz kahve kalmayacak

Hükümetten 4A 4B'liye yüzde 50 zam açıklaması: Yeni müjde verildi

İslam Memiş'ten altın fiyatlarında pik uyarısı! O tarihi bekleyen altın zengini olacak

A101 yine yaptı yapacağını! Bu ürünlerin tamamını 12 TL'ye raflara dizdi!

3 milyon kişiye ek promosyon ödemesi müjdesi: Bunu yapana 8 gün sonra 5.000 TL ödenecek

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Altın fiyatlarında ralli başladı! Uzman isimden altın borçlularını korkutan uyarı

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor