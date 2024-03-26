Meteoroloji 14 il için uyarı verdi: Yağışlara ve toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son verilere göre 14 il için sarı kodla uyarı duyurusu yaptı. Yapılan bu uyarılar, yoğun kar yağışına, sağanağa, toz taşınımına ve çığ tehlikesine işaret ediyor.

Ülkenin batısı için sıcaklıkların 2-4 derece artması, iç ve doğu bölgelerinde ise 3-5 derece azalması bekleniyor. Bununla birlikte yetkililer, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde sel, su baskınları, yıldırım, dolu, fırtına yaşanabilir. Hava şartlarından dolayı yaşanabilecek olumsuz durumlar için vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Toz taşınımı ve çığ tehlikesi

Ülkemizde etkili olmaya başlayan toz taşınımı, kendini göstermeye devam ediyor. Yetkililer, Marmara ve Ege Bölgesi’nde toz taşınımının etkili olabileceğini duyurdu. Bu konuda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölümleri için de çığ tehlikesi konusunda uyarı yapıldı.

Sarı Kod ile uyarılan 14 il

MGM tarafından sarı kod uyarısı almış olan 14 il ise şu şekilde: Diyarbakır, Van, Hatay, Adana, Mardin, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Siirt, Şırnak, Osmaniye.