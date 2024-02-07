Meteoroloji'den 12 ile uyarı: Çığ tehlikesine dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünkü hava durumunu rapor etti. Meteoroloji, 12 il için çığ tehlikesi ve turuncu ve sarı kodlu uyarı verdi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bu iller arasındaydı. Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında 13 Şubat'a kadar hava sıcaklıklarının düşmeyeceğini ve normalin üzerinde olacağını söyledi.

Meteoroloji'den 12 ile uyarı: Çığ tehlikesine dikkat edin
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre; yurdun batı kıyıları, güney ve doğu bölgeleri parçalı ve aralıklı çok bulutlu olacak, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Isparta çevreleri yağmur ve sağanak yağış alacak, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevreleri ise kar yağışı ve karla karışık yağmur görülecek, diğer yerler ise az bulutlu olacak.

İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis, buzlanma ve don görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu çığ tehlikesi altında olacak.

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HAVA SICAKLIĞI

Yurdun her yerinde mevsim normallerinin üzerinde olacak şekilde yükseleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genel olarak güney ve güneybatıdan esmeye devam edecek, arada orta şiddetli olacak. Batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan esecek, ara sıra orta şiddetli, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetli ve bazen fırtına (40-80 km/sa) şeklinde olacak.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI 

Doğu Karadeniz’in dağlık kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çok kar yağışlı eğimli alanlarda çığ olma ihtimali var. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli davranılmalıdır.

12 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller arasında, Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Trabzon, Şırnak, Iğdır, Ardahan, Van, Rize yer aldı. Bu illerde yaşayanlar için özellikle çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.


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