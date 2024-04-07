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Meteoroloji'den 13 il için şiddetli yağmur uyarısı: Yola çıkacaklar hava durumuna bakmadan çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 13 ilde şiddetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise bazı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacak.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 11:19
Meteoroloji'den 13 il için şiddetli yağmur uyarısı: Yola çıkacaklar hava durumuna bakmadan çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bugün hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Ancak bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar beklenmektedir. İşte, 7 Nisan hava durumu raporu:

Marmara Bölgesi:

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Kırıkkale çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkta belirgin bir değişiklik olmayacak.

Ege Bölgesi:

İzmir ve Manisa çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Akdeniz Bölgesi:

Adana, Hatay ve Mersin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkta belirgin bir değişiklik olmayacak.

hava-durumu

Ayrıca, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

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