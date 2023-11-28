Meteoroloji’den 23 ile Kritik Uyarı: Yağmur, Kar ve Fırtınaya Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın ülkenin geniş bir bölgesini etkisi altına alacak olan yağmur, kar ve fırtına için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul dahil olmak üzere 23 ilde oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Yağışlı Hava Geliyor

Meteoroloji’nin gelen günlük hava durumu tahminlerine göre, bugün ve yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Batı Akdeniz, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevresinde yağmur ve sağanak yağışlı olacağı belirtiliyor. Hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege’nin yüksekleri, Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Sivas ve Çankırı çevrelerinde ise karla karışık yağmurun yanı sıra kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Yağışların özellikle Kırklareli çevreleri, Kıyı Ege ve İstanbul’un Avrupa Yakası’nda kuvvetini artırması bekleniyor. Şiddetli yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaratabileceğine dair vatandaşın dikkatli olunmasına yönelik uyarılar var.

Fırtına Hayatı Olumsuz Etkileyecek

Şiddetli rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara ile zaman zaman Karadeniz’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi durumlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller

Meteoroloji tarafından, Aydın ve Muğla illeri için gök gürültülü sağanak yağış sebebi ile sarı kodlu uyarı geldi. Buna ek olarak, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce ve Karabük illerinde sarı kodlu rüzgar uyarısı verildi. Diğer taraftan, Balıkesir, İzmir ve Manisa illeri için ise gök gürültülü sağanak yağış ile rüzgarın etkili olabileceği konusunda sarı kod uyarısı geldi. Halkın bu hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle vurgulanıyor.

Hava Sıcaklığı Düşecek

Genel hava sıcaklığının başta kıyı kesimlerde olmak üzere mevsim normallerinde, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle vatandaşlar daha kalın giysiler tercih etmeye başladı.

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