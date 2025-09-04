Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Meteoroloji'den 40 ile uyarı: 4-8 Eylül arasında gök gürültülü sağanaklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkileyecek önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre 4 Eylül'den başlayarak önümüzdeki beş gün boyunca tam 40 ilde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kavurucu sıcakların ardından gelen serin ve yağışlı hava dalgası, özellikle sürücüleri ve tarımla uğraşan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Perşembe günü yağışlar başlıyor: Karadeniz ve Doğu alarmda

MGM'nin 5 günlük tahmin raporuna göre yağışlı sistem 4 Eylül Perşembe gününden itibaren yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen sağanaklar, ani serinlemeyi de beraberinde getirecek. Perşembe günü için uyarı yapılan 17 il şunlar: Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani su baskınları ve yerel dolu yağışlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Cuma günü yağışlar iç kesimlere kayıyor

5 Eylül Cuma günü yağışlı havanın etkisi genişleyerek Ege'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısına doğru kayması bekleniyor. MGM yetkilileri, Cuma günü için 12 ilde sağanak geçişlerinin görüleceğini belirtti. Bu iller; Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Eskişehir gibi Marmara ve Ege'nin geçiş noktalarının yanı sıra doğuda Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin olarak sıralandı.

Cumartesi 28 il sırılsıklam olacak

Yağışlı havanın en etkili olacağı gün 6 Eylül Cumartesi olarak öngörülüyor. MGM verilerine göre Cumartesi günü Marmara'nın doğusundan başlayıp Batı ve Orta Karadeniz üzerinden Doğu Karadeniz'e kadar uzanan geniş bir hatta ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Tam 28 il için yapılan uyarıda şu illerde yaşayanların hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars.

Pazar ve Pazartesi: Yağış yavaşça çekiliyor

Hafta sonunun son gününde, yani Pazar günü, yağışlı sistemin yavaş yavaş etkisini yitirerek yurdun doğu bölgelerine çekilmesi öngörülüyor. Pazar günü için Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Artvin ve Ardahan dahil 16 ilde yağışların devam edeceği belirtildi. 8 Eylül Pazartesi günü ise yağışların etki alanı daha da daralarak sadece Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da, özellikle Erzincan, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde görüldükten sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

Uyarı: MGM'nin bildirdiği bu dönemde şemsiyesiz adım atmayın; ani sel, su baskını ve dolu riski ile rüzgâr, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin ve tarımla uğraşanların tedbir alması önem taşıyor.