Meteoroloji'den 7 ile 'turuncu' 18 ile 'sarı' kodlu uyarı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 16 Ocak 2024 Salı günü aşırı yağışlar sebebiyle 7 ilimiz için turuncu uyarı, 18 ilimiz için sarı uyarı yaptı.

Turuncu uyarı yapılan illerimiz: Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Antalya. Sarı uyarı yapılan illerimiz: Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana. Aşırı yağışlar sebebiyle sel, su baskını ve heyelan gibi zararlar yaşanabileceği için vatandaşlarımızın tedbirli olması çok önemli. 112 Acil Çağrı Merkezimiz her zaman hazır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" diye konuştu.







İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel haritasına göre İstanbul’da Cuma günü şiddetli yağış, pazar ve pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, bugün için 25 ilde sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul'da Cuma günü şiddetli yağmur, pazar ve pazartesi günleri ise kar yağışı olacak. İstanbul'da saat 11.00'de hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 11 derece. Akşama kadar arada sırada yağmur ve sağanak var.





YARIN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın için verdiği hava durumu raporunda, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde yağmur görüleceği belirtildi. Ayrıca, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa civarında da yağışın etkisini göstereceği öngörüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın için verdiği hava tahminine göre, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde fırtına olacak. İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise sis hakim olacak. Hakkari hariç, ülkenin geri kalanında kar yağışı görülmeyeceği öngörülüyor.