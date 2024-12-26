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Meteoroloji'den Güney Ege ve Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Güney Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:27
Meteoroloji'den Güney Ege ve Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Üç Önemli Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin kuzey kesimleri ve Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Süresi

Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Bu durum, bölge sakinleri ve denizciler için önemli bir risk oluşturuyor.

Batı Akdeniz'de Durum

Özellikle Finike ve Fethiye açıklarında, rüzgar bugün akşam saatlerinden itibaren doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde sona ermesi öngörülmektedir.

Bölgedeki vatandaşların ve denizcilerin, bu hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunulmuştur.

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