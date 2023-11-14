Meteoroloji'den İstanbul için korkutan uyarı: İlk 3 saate dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin son değerlendirmesine göre: Yurdumuzun batı kesimlerinde havanın çok bulutlu geçmesinin beklendiği bildirilirken Marmara, Ege Denizi, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yerel sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar, diğer yerlerde ise parçalı bulutlar görülecek. Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batısında kalan ilçeler, İzmir'in kuzey kısmı, Zonguldak, Düzce, Muğla'nuın kırı kesimleri sağanak yağışlı geçerken İzmir, Balıkesir, Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yerel olarak sağanak yağışların şiddetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının Batı bölgede 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Kuzey bölgelerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir dalgalanma olmayacağı ve ülke genelinde mevsim seviyelerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte.

Rüzgârın genel olarak güneyli, bazen hafif, bazen orta şiddette eseceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde güneyli, yer yer fırtınalı eseceği tahmin ediliyor.





SARI VE TURUNCU KODLU UYARI: Meteoroloji Kurumu, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Edirne, Yalova, Bursa ve Bilecik için sarı kodlu uyarı yayınlarken Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Aydın'a yönelik turuncu kodlu uyarı verdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışlar, İzmir, Balıkesir, Manisa başta olmak üzere, Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzeyi, Muğla'nın kıyı kesimlerinde, Zonguldak ile Düzce çevrelerinde kuvvetli olacak. Aydın'da yerel olmak üzere sağanak (50-100 kg/m2) sağanak yağışlar (50-100 kg/m2) bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım çarpması, trafik aksaması, lokal dolu, yağmur sırasında kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışların eşlik ettiği hortum gibi olumsuzluklar karşısında ise dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da güney ve Ege'de kuvvetli ve fırtınalı (50-80 km/saat, Marmara'da bazen 90 km/saat) esmesi beklendiğinden, dikkatli ve dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE AFAD'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından apılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre önümüzdeki 3 saat içinde İstanbul ili genelinde şiddetli, bazen çok kuvvetli sağanak yağışların beklendiği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor."

AFAD, şunları söyledi: "Meteorolojik tahminlere göre bugün şehrinizde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sel, trafik aksaması, kasırga ve çatıların uçmasını önlemek için önlem alınmalı."

AKOM'DAN DA UYARI

AKOM tarafından yapılan açıklamada ise, başta İstanbul olmak kaydıyla Marmara bölgesinin İzlanda buhranının etkisi altına gireceği tahmin edildiği, güneybatı rüzgarının bugün öğleden sonra şiddetini arttırarak (40 ila 60 km) ve akşam saatleri itibariyle de kısa süreli kuvvetli rüzgarlarla birlikte kasırga şiddetine (50 ila 90 km/saat) dönüşmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınayla eş zamanlı olarak İstanbul genelinde ise kuvvetli sağanak yağışların da olacağı tahmin ediliyor. Fırtınalı hava ve yağmurun yarın sabah erken saatlerde kentten ayrılması bekleniyor. AKOM, taşıma sırasında ağaçların devrilmesi, kolonların, panellerin ve çatıların uçması gibi olası sorunlara karşı uyarıda bulunuyor.