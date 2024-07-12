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Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar hakkında uyarıda bulundu. Bugün ülkenin birçok bölgesinde beklenen bu yağışların, yerel olarak etkisini artırarak hafta sonu da devam etmesi öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 12:50
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi’nin büyük bir kesiminde kendini gösterecek olan kuvvetli sağanak yağışların, günün ilerleyen saatlerinde Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in batı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Yapılan tahminlerde, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimleri gibi bölgelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacağı belirtiliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Tahminlere göre, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olması bekleniyor. Ancak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların yaşanacağı ifade ediliyor. Özellikle bu bölgelerde su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

CUMARTESİ GÜNÜ DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Sağanak yağışların, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde cumartesi günü de etkili olacağı öngörülüyor. Pazar günü ise yağışların, doğu bölgelerine çekilerek batıda rüzgarın etkisini artıracağı bekleniyor. Bu nedenle, hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor.

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