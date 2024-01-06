Meteoroloji'den uyarı: Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Yarından itibaren yurdun batısı ve güneybatısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yağışların kademeli olarak tüm ülkeyi etkileyeceğini tahmin ediliyor.

Çarşamba günü itibarıyla hava soğuyacak ve yağışlar artacağı öngörülüyor. Ülkenin güney ve batı kıyılarında yağmur, iç ve batı bölgelerinde (kıyılar hariç) karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor. Yağışlar, güney ve batı bölgelerde ve daha sonra Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer şiddetli olacağı belirtiliyor.





Sıcaklık Değerleri Mevsim Normallerinin Altına İnecek

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları, kuzeybatı kesimler öncelikli olmak üzere, tüm ülkede mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu.





Pazar ve Pazartesi günleri, batı ve iç bölgelerde rüzgar güney ve batı yönlerden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı havanın neden olabileceği olumsuzluklar için meteorolojik tahmin ve erken uyarıları dikkatle izlenmesi ve tedbir alınması gerektiğini bildirdi.