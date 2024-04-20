Meteoroloji’den ve AKOM’dan sel ve hortum uyarısı

Yurdun batı ve iç bölgeleri için, yetkililerden uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege ile birlikte Batı Akdeniz’de, İç Anadolu’da ve Karadeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı verdi. Yapılan uyarıya göre bu bölgelerde gök gürültü sağanak yağışın yanı sıra yer yer çok kuvvetli yağışlar da görülecek. Diğer yandan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da fırtına ve kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.





Yetkililer, sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesinin yanı sıra özellikle kıyı bölgeleri için hortum uyarısı da verdi. Yaşanabilecek olumsuz durumlara dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.