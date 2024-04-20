Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,5 0,08%
EURO
34,78 -0,12%
ALTIN
2.483,97 0,48%

Meteoroloji’den ve AKOM’dan sel ve hortum uyarısı

Meteoroloji Genel müdürlüğü ve AKOM, kuvvetli rüzgarın ve sağanak yağışların etkili olacağı iller için uyarı verdi. Yetkililer, kuvvetli yağışların ve fırtınanın etkili olacağı iller için sel, hortum ve yıldırım uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:38
Meteoroloji’den ve AKOM’dan sel ve hortum uyarısı

Yurdun batı ve iç bölgeleri için, yetkililerden uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege ile birlikte Batı Akdeniz’de, İç Anadolu’da ve Karadeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı verdi. Yapılan uyarıya göre bu bölgelerde gök gürültü sağanak yağışın yanı sıra yer yer çok kuvvetli yağışlar da görülecek. Diğer yandan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da fırtına ve kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Meteoroloji’den ve AKOM’dan sel ve hortum uyarısı

Yetkililer, sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesinin yanı sıra özellikle kıyı bölgeleri için hortum uyarısı da verdi. Yaşanabilecek olumsuz durumlara dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

İLGİLİ HABERLER

5 kg un, 5 litre ayçiçek yağı indirimli fiyatta! BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu

3 gün sonra resmen başlıyor! Bir görünüp pir kaybolacak: Sonrasında olacaklar...

Cep faturası 500 TL altında olana müjde! Her ay faturanız bedavaya gelecek

Emeklilere müjde geldi! Cumhurbaşkanı ek ödeme sürpriziyle coşturdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Temmuz ayında hesaplara yatacak oran belli oldu! Yüzde 19'a ek refah ve toplu zam Ankara'dan sızdı

3 gün sonra resmen başlıyor! Bir görünüp pir kaybolacak: Sonrasında olacaklar...

O illerde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Sel seli götürecek

Temmuz ayı emekli için mutlu bitecek! Zamma ek olarak intibak yasası o tarihe kalmadan gelecek

5 kg un, 5 litre ayçiçek yağı indirimli fiyatta! BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu

Sütten yoğurttan bin kat faydalı! Öğrenince her gün bardak bardak içmek isteyeceksiniz

Resimde gördüğünüz ilk hayvan kim olduğunuzu söylüyor! En kolay kişilik testi

Emeklilere müjde geldi! Cumhurbaşkanı ek ödeme sürpriziyle coşturdu

En hızlı zayıflamanın yolu ondan geçiyor! Metabolizmayı fişek gibi yapıyor

Uzun süredir bekleniyordu! Faturalara yüzde 25 indirim mecliste onaylandı

Ter kokusunu ve kararmayı bıçak gibi kesiyor! İki damlası deodorantı çöpe attıracak

Cep faturası 500 TL altında olana müjde! Her ay faturanız bedavaya gelecek