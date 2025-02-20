Meteoroloji'den Yurdun Bazı Kesimlerine Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Bugün Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın batısında aralıklı görülecek kar yağışının, yarın etkisini artırması bekleniyor.

Yerel Kuvvetli Kar Yağışı

Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da da yerel kuvvetli kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah, diğer yerlerde ise pazar öğle saatlerine kadar aralıklarla yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu durum, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuz koşullara sebep olabilir. Özellikle yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.