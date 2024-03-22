Bist 100
9.196,4 0%
DOLAR
32,07 0,12%
EURO
34,72 -0,51%
ALTIN
2.219,11 -0,57%

Meteoroloji duyurdu: 4 il için turuncu 9 il için ise sarı kodlu uyarı! 4 ilde ise okullar tatil

Meteoroloji, ülkede etkili olan yağışlar ve soğuk hava ile ilgili olarak bazı uyarılarda bulundu. Yetkililer, olumsuz hava şartları için 4 ilde turuncu kodlu uyarı yaparken 9 il için ise sarı kodlu uyarı verdi. 4 ilde ise okulların tatil edildiği açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:08
Meteoroloji duyurdu: 4 il için turuncu 9 il için ise sarı kodlu uyarı! 4 ilde ise okullar tatil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel veriler ile vatandaşları uyardı. 4 il için turuncu kodlu uyarı yapan Meteoroloji, 9 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Diğer yandan Van, Hakkari, Şırnak ve Sivas illerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

O iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MGM tarafından değerlendirilen veriler sonrasında, 4 ile turuncu ve 9 ile sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yoğun kar yağışının görülmesi beklenirken, çığ riski konusunda vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Sarı kodlu uyarı yapılan 9 ilde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Bu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Siirt ve Elazığ bulunuyor.

Yurt genelinde yağışlı hava hakim

MGM’den paylaşılan verilere göre, yurt genelinde soğuk havanın ve yağışın etkili olacağı görülüyor. Son verilere göre, Marmara Bölgesi’nin batı tarafı, Kıyı Ege, Antalya ve Manisa’nın çevreleri haricinde, yurt genelinde yağış beklenmekte.

İLGİLİ HABERLER

Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! İslam Memiş'ten çarşamba günü uyarısı geldi

Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! İslam Memiş'ten çarşamba günü uyarısı geldi

Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

O ürünlere 1 Nisan'dan sonra devasa zam geliyor! Uzman isim üzülerek tek tek açıkladı!

O ürünlere 1 Nisan'dan sonra devasa zam geliyor! Uzman isim üzülerek tek tek açıkladı!

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
2
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
3
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
4
Kozan'da yoğun dolu yağışı trafiği felç etti
5
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti
6
TBMM işçi alımı yapacak: İlanda 14 farklı branş yer alıyor
7
Tekirdağ’da korkunç kaza: Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! İslam Memiş'ten çarşamba günü uyarısı geldi

Akşamdan kalan Ramazan pidelerinden pizza tarifi! Lezzetine doyum olmuyor

O ürünlere 1 Nisan'dan sonra devasa zam geliyor! Uzman isim üzülerek tek tek açıkladı!

Bakan Işıkhan'da gece müjdesi! 28 Mart’ta 12 bin lira hesaplara yatacak

Limon suyunu çıkarmanın en kolay yolu! Bir damlası bile ziyan olmayacak

Asgari ücret pazarlıklarına ramak kaldı deniliyor! İşte o tarihi açıklama

İkinci el fiyatına sıfır Fiat Egea kampanyası! 739 bin TL'ye sıfır araç hayal değil

Gelir İdaresi Başkanlığı düşük KPSS puanıyla memur alımı! 81 ilde başvuru ekranı açıldı

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor