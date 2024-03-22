Meteoroloji duyurdu: 4 il için turuncu 9 il için ise sarı kodlu uyarı! 4 ilde ise okullar tatil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel veriler ile vatandaşları uyardı. 4 il için turuncu kodlu uyarı yapan Meteoroloji, 9 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Diğer yandan Van, Hakkari, Şırnak ve Sivas illerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

O iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MGM tarafından değerlendirilen veriler sonrasında, 4 ile turuncu ve 9 ile sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yoğun kar yağışının görülmesi beklenirken, çığ riski konusunda vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Sarı kodlu uyarı yapılan 9 ilde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Bu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Siirt ve Elazığ bulunuyor.

Yurt genelinde yağışlı hava hakim

MGM’den paylaşılan verilere göre, yurt genelinde soğuk havanın ve yağışın etkili olacağı görülüyor. Son verilere göre, Marmara Bölgesi’nin batı tarafı, Kıyı Ege, Antalya ve Manisa’nın çevreleri haricinde, yurt genelinde yağış beklenmekte.