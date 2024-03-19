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Meteoroloji o iller için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu! Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yetkililer, 8 il için sarı ve turuncu kodla uyarıda bulunurken; şiddetli yağış, kar yağışı, çığ tehlikesi, denizlerde fırtına gibi durumlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:15
Meteoroloji o iller için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu! Şiddetli yağış geliyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, yurdun Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde ve Karadeniz’in Rize ilinde şiddetli sağanak ve kar; Hakkari, Van ve Şırnak için ise yoğun kar yağışı ve tipi görülecek. Yoğun ve şiddetli yağışların yanı sıra çığ riski, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar konusunda uyarı yapan yetkililer, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Sarı ve turuncu kod uyarısı verilen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Van, Muş, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari, Şırnak illeri için sarı ve turuncu kodlarla uyarıda bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli ve temkinli olmaları istendi.

Denizde fırtına için de uyarı geçildi

denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, denizlerde yaşanabilecek fırtına konusunda da uyarıda bulundu. Yetkililer tarafında yapılan açıklamaya göre, 20 Mart akşam saatlerinden itibaren, Bodrum ve Kaş arasında rüzgarın kuvvetleneceği belirtildi. Fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji o iller için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu! Şiddetli yağış geliyor

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