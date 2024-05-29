Meteoroloji tarih verdi! Bu tarihlerde kavrulacağız: Yaşlılar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı: Hava Sıcaklıkları Cuma Gününden İtibaren Artıyor



Sıcağa hasret kalanlar için sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi. MGM, yeni hava tahmin raporunu yayımlayarak Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Ancak, yer yer sağanak yağışların devam edeceği ve yaşlılar ile çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Hava Durumu Tahminleri ve Detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara’nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve güney kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'ta yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıkları Artıyor

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinde, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bildirildi. Bu sıcaklık artışı Cuma gününden itibaren belirgin olacak.

Rüzgar ve Uyarılar

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin son hava tahmin raporu ile birlikte sıcak günlere hasret kalan vatandaşlar için umut verici bir haber geldi.