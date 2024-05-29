Bist 100
10.677,49 0%
DOLAR
32,2 -0,14%
EURO
35,08 0,04%
ALTIN
2.435 0,01%

Meteoroloji tarih verdi! Bu tarihlerde kavrulacağız: Yaşlılar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindirici haber geldi. Hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren artacak. Yağışlar yer yer devam ederken sıcak hava dalgasına dikkat!

Yayın Tarihi: 29.05.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 00:58
Meteoroloji tarih verdi! Bu tarihlerde kavrulacağız: Yaşlılar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı: Hava Sıcaklıkları Cuma Gününden İtibaren Artıyor

Sıcağa hasret kalanlar için sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi. MGM, yeni hava tahmin raporunu yayımlayarak Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının artacağını duyurdu. Ancak, yer yer sağanak yağışların devam edeceği ve yaşlılar ile çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Hava Durumu Tahminleri ve Detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara’nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve güney kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'ta yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıkları Artıyor

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinde, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bildirildi. Bu sıcaklık artışı Cuma gününden itibaren belirgin olacak.

Rüzgar ve Uyarılar

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin son hava tahmin raporu ile birlikte sıcak günlere hasret kalan vatandaşlar için umut verici bir haber geldi. 

İLGİLİ HABERLER

Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

Emekli maaşıyla başvuran herkese 40.000 TL anında ödenecek! Bu fırsatı kaçıran bir daha bulamaz

KPSS şartı aranmıyor! En az ön lisans mezunları için TÜBİTAK personel alımı başladı

Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

Elinde altını olanlar oh çekecek! Beklenen açıklama sonunda geldi

KPSS şartı aranmıyor! En az ön lisans mezunları için TÜBİTAK personel alımı başladı

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! Uzman isimler altının kaderini açıkladı

Emeklilere oh çektiren indirim kararı! O tarihten itibaren yüzde 15 indirim başlıyor

Emekli maaşıyla başvuran herkese 40.000 TL anında ödenecek! Bu fırsatı kaçıran bir daha bulamaz

Promosyon almayan emekliler hemen başvursun! 31.000 TL tek seferlik ödeniyor

Temmuz zamları yine değişti! Emekliye yapılacak zam oranı tekrar hesaplanıyor

Yağmur Ege bölgesini sular altında bırakacak! Meteoroloji’den korkutan uyarı geldi

Tüm kredilerde yeni dönem başladı! Artık eski şartlar geçerli değil

Hesabınızda 125.000 TL olabilir! Bankanıza giderek hemen ödeme alabilirsiniz

Halkbank’tan çalışana ek ödeme! 30.000 TL’ye kadar veriliyor

Emekli veya işsiz herkes bu ödemeye sahip olabilir! Halkbank gelir belgesi olmadan 15.000 TL dağıtıyor