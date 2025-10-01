Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu. Bölge halkı ve deniz ulaşımını etkileyebilecek gelişmeler hakkında dikkatli olunması istendi.

Batı Karadeniz

Müdürlüğün açıklamasına göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara

Marmara'da ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Bu fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.