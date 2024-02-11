Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere 21 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

Son meteorolojik verilere göre: Ülkemizin batı bölgeleri aralıklı çok bulutlu, zamanla Ege ve Batı Akdeniz sahilleri ile Marmara'nın batısı yağmurlu olacak. İç ve doğu bölgelerde sis ve pus görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu çığ riski taşımaktadır.





HAVA SICAKLIĞI: Değişiklik olmayacak. Ülkemizin her yerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olacak.

RÜZGAR: Çoğunlukla güney ve güneybatıdan esen rüzgar, bazen orta şiddette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyden gelen rüzgar, arada sırada kuvvetli (40-70 km/saat) olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güneyden gelen rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege’de şiddetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden olası zararlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çok karlı ve eğimli yerlerde çığ olma ihtimali olduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 21 ilde sarı kodlu alarm verdi. Bu iller arasında İstanbul da var.

SARI KOD NE DEMEK?

Hava durumu tehlikeli olabilir: Beklenen meteorolojik olay normalden farklı olmasa da, hava koşullarından etkilenecek işler için dikkatli ve tedbirli olmak gerekir.