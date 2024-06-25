Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak, rüzgar şiddetlenecek!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacak. Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Açık hava hâkim olacak ancak bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar görülebilir.



YEREL YAĞIŞLAR VE ŞİDDETLİ RÜZGARLAR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde açık hava bekleniyor. İç ve doğu bölgelerin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGARLAR



Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden esen rüzgarın yer yer kuvvetli olacağını belirtti. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları ve hava koşullarını yakından takip etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.