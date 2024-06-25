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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak, rüzgar şiddetlenecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini ve bazı bölgelerde rüzgarın kuvvetli eseceğini duyurdu. Yurtta genel olarak açık hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel yağışlar görülebilir.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:32
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak, rüzgar şiddetlenecek!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacak. Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Açık hava hâkim olacak ancak bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar görülebilir.

YEREL YAĞIŞLAR VE ŞİDDETLİ RÜZGARLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde açık hava bekleniyor. İç ve doğu bölgelerin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGARLAR

Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden esen rüzgarın yer yer kuvvetli olacağını belirtti. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları ve hava koşullarını yakından takip etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

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