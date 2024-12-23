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Meteorolojiden Ege ve İç Anadolu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde sağanak, Isparta ve Konya'da kar yağışı için uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:03
Meteorolojiden Ege ve İç Anadolu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ve Göller Yöresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparken, Isparta ile Konya için de kar yağışı bekliyor.

Yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir’in iç kesimleri ve Manisa'nın güney kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen bu kuvvetli yağışların, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak şeklinde olması beklenirken, Isparta’nın doğusu ve Konya’nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olabileceği ifade ediliyor.

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