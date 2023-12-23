Meteorolojiden uyarı: Marmara Bölgesi'nde fırtına Karadeniz'de ise hem kar hem sağanak

Bugün öğleden sonra Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor. Meteoroloji, rüzgarın batı ve güneybatıdan 6-8 kuvvetinde eseceğini duyurdu. Fırtına, akşama doğru dinmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'de yağış, Doğu Karadeniz'de ise yarın yağış ve kar artacak.





Bu akşamdan itibaren Batı Karadeniz'de yağışlar artacak. Düzce ve Sinop'ta yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Bolu, Çankırı, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı orta ve kuvvetli olacak. Kastamonu'da ise kar yağışı yoğun ve kuvvetli olacak.



DOĞU KARADENİZ'DE KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ

Yarın Doğu Karadeniz'de yağış ve kar şiddetini artıracak. Meteoroloji, Rize ve Artvin'de yağmur ve sağanağın kuvvetli, Artvin'in kuzeyinde ise çok kuvvetli olacağını bildirdi.





600-800 metre yükseklikteki Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de karla karışık yağmur ve kar yağışı kuvvetli olacak. Artvin'in kuzeyindeki Arhavi, Murgul ve Borçka'da ise kar yağışı yoğunlaşacak.

Yağışların yol açtığı sel, su baskını ve ulaşım sorunlarına karşı uyanık olunması istendi. Kar yağışının beklenen yerlerde don ve buzlanmaya neden olacağı, yüksek ve dağlık bölgelerde ise tipi şeklinde kar yağacağı belirtildi.